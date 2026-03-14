Ландо Норрис о 4-м месте: «Макларен» показал максимум в спринте»

Норрис считает 4-е место максимум, который был доступен в шанхайском спринте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги спринта на Гран-при Китая: британец стартовал третьим и финишировал четвертым.

«[То, что «Феррари » оказалась быстрее –] это мне не понравилось. Отстойно, что наша команда не так быстра, но, считаю, сегодня мы показали максимум. Это была хорошая попытка.

Трудно заставить шины работать, особенно когда так холодно. «Феррари» удалось это лучше – просто потому, что сейчас у нее чуть больше сцепления.

Мы знаем свои сильные стороны и знаем, где есть проблемы. Пока что трудно прибавить в слабых областях, однако команда уже добилась прогресса, и мы продолжим работать.

Но сегодня это максимальный результат, и я им доволен», – отметил чемпион «Формулы-1».

