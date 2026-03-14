Изак Аджар: «Ред Булл» не ожидает найти лишнюю секунду и тем более две перед квалификацией»

Аджар пессимистично настроен после неудачного спринта в Шанхае.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар рассказал о столкновении с гонщиком «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли в спринте на Гран-при Китая и поделился ожиданиями от оставшейся части уик-энда.

«Если говорить о повреждениях болида – я ничего не мог поделать. Мы хотели понять, как работает «софт», но в итоге не получили данных.

Безусловно, мы поменяем кое-какие вещи [перед квалификацией], но не ожидаем найти лишнюю секунду и тем более две, это уж точно», – заявил Изак.

