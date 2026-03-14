Изак Аджар: «Ред Булл» не ожидает найти лишнюю секунду и тем более две перед квалификацией»
Аджар пессимистично настроен после неудачного спринта в Шанхае.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о столкновении с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в спринте на Гран-при Китая и поделился ожиданиями от оставшейся части уик-энда.
«Если говорить о повреждениях болида – я ничего не мог поделать. Мы хотели понять, как работает «софт», но в итоге не получили данных.
Безусловно, мы поменяем кое-какие вещи [перед квалификацией], но не ожидаем найти лишнюю секунду и тем более две, это уж точно», – заявил Изак.
Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
аджар слишком бодро комментить начал недостатки тачки для юного новичка =)) деда нет, некому осадить-то =)
