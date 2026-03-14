Жак Вильнев: «Леклер очень агрессивно боролся с Хэмилтоном – практически на грани»

Вильнев высказался о борьбе «Феррари» в Китае.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал борьбу Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в спринте Гран-при Китая.

«Что ж, Шарль атаковал. В начале заезда у Льюиса был очень хороший темп, затем, очевидно, он стал действовать агрессивно – ведь как только ты оказываешься впереди, то получаешь возможность контролировать темп. Поэтому он старался остаться впереди.

Мне кажется, что Шарль действовал очень агрессивно при обороне против Льюиса. Я бы сказал, это было практически на грани, ведь Льюис не стал вести грубую борьбу – все было очень чисто. Затем Шарль выдавливал его с трассы, что вышло слегка жестковато.

Кажется, что «Феррари » каждый раз способна бороться с «Мерседесом». Энергия с первых кругов сохраняется и после – особенно с полным баком. Но думаю, что Джордж [Расселл] многое вынес из этого заезда, так что он постарается больше не допускать поддобные ситуации», – сказал Вильнев.

