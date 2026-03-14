  • Жак Вильнев: «Леклер очень агрессивно боролся с Хэмилтоном – практически на грани»
12

Вильнев высказался о борьбе «Феррари» в Китае.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал борьбу Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в спринте Гран-при Китая.

«Что ж, Шарль атаковал. В начале заезда у Льюиса был очень хороший темп, затем, очевидно, он стал действовать агрессивно – ведь как только ты оказываешься впереди, то получаешь возможность контролировать темп. Поэтому он старался остаться впереди.

Мне кажется, что Шарль действовал очень агрессивно при обороне против Льюиса. Я бы сказал, это было практически на грани, ведь Льюис не стал вести грубую борьбу – все было очень чисто. Затем Шарль выдавливал его с трассы, что вышло слегка жестковато.

Кажется, что «Феррари» каждый раз способна бороться с «Мерседесом». Энергия с первых кругов сохраняется и после – особенно с полным баком. Но думаю, что Джордж [Расселл] многое вынес из этого заезда, так что он постарается больше не допускать поддобные ситуации», – сказал Вильнев.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Потому что Леклер сильно очкует, сейчас он чувствует что это не тот Хэмилтон из 2025 с граунд-эффектом. Если он проиграет 41-му Хэму, то это фиаско для его репутации, причем фатальное.
Ответ -=Flash=-
Ну и правильно делает, хочешь быть чемпионом, нужно выиграть у всех, но в первую очередь у своего напарника. Но играть нужно жестко но по правилам
Леклер всегда так борется, другое дело что машина не всегда позволяет это делать. Пересмотрите его рубку с Максом в первый год в Феррари. Недаром Макс считает его лучшим после себя в борьбе колесо в колесо

только табуретки смотрящие гонки по Википедии, считали иначе
Ответ Scorpio
Ответ Scorpio
Так Шарль с Максом с самого детства борется, еще маленький Макс жаловался на Шарля, что тот агрессивно атакует:)
Тут скорее прикол, что Леклер потом начал ныть инженеру, что Льюис ему места не оставляет. Лишнее подтверждение, что Шарль - такой домашний мальчик Феррари, который всегда себя чувствовал примой.
монегаск весь прошлый год агрессивно боролся с сэром. было видно, что с ним он боролся жёстче, чем с другими.

но в спринте место не оставил скорее хэм как раз
Ответ Подельман Кесельман
Ну Шаль тоже так себе напарник, пока Хэм боролся с Джоржем, Шарль сидел и рыпался, даже не пытался давить на Джоржа. Как только Джорж обогнал, так Шарль сразу кинулся на Льюиса. Тактически конечно правильно, но формально подставил напарника
Тогда пусть не обижается Эклер когда Хэм включит режим мне на всех П
Да нормально они боролись, не было там на грани
