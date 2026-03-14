Макс Ферстаппен: «Все, что могло пойти не так, пошло не так, деградация шин была максимальной в пелотоне, пожалуй»

Ферстаппен сообщил о многочисленных проблемах «Ред Булл» после спринта.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен отреагировал на трудности в Китае и девятое место по итогам спринта.

«Мало что можно сказать, если честно. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

Конечно, старт – одна из проблем, которую нужно решить. Но и баланс «гулял». Более того, деградация шин была, пожалуй, максимальной в пелотоне, ты просто не мог ее контролировать. И еще были кое-какие моменты по машине, к которым мы были не очень готовы, скажем так.

Нам нужно навести порядок», – заключил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»