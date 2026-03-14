Макс Ферстаппен: «Все, что могло пойти не так, пошло не так, деградация шин была максимальной в пелотоне, пожалуй»

Ферстаппен сообщил о многочисленных проблемах «Ред Булл» после спринта.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на трудности в Китае и девятое место по итогам спринта.

«Мало что можно сказать, если честно. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

Конечно, старт – одна из проблем, которую нужно решить. Но и баланс «гулял». Более того, деградация шин была, пожалуй, максимальной в пелотоне, ты просто не мог ее контролировать. И еще были кое-какие моменты по машине, к которым мы были не очень готовы, скажем так.

Нам нужно навести порядок», – заключил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
У бати спроси что не так, он же там у вас все решает, с него и спрашивай. А то молчит как мышь уже два гран при, в прошлом году каждые пять минут вонял
В прошлом году во всем виноват был Хорнер.
Щас Йос выдаст что и в этом году хорнер виноват
у остальных по этой логике тоже все пошло не так и шины убиты ))) у вас просто нет темпа, спросите секрет мотора в мерседесе)))
Макс, а где волшебный скилл?
Почему ты не в тройке хотя бы?
Мне тут твои прыщавые фанаты, что издеваются над всеми предыдущими чемпионами, что ты единственный настоящий из них. И способен привести на подиум корыто на колесиках.
Ау! Ты хде?
А как одно мешает другому? Норрис на ведроболиде РБ приехал бы не восьмым, а восемнадцатым. В этом и скилл.
Волшебный скилл все видели в предыдущие годы. Для нынешнего регламента нужно быть медленным - Макс пока приспосабливается.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая
12 минут назад
Шарль Леклер: «Выложился на максимуме. Хэмилтон в этот уик-энд просто оказался сильнее»
14 минут назад
Кими Антонелли: «Будет крайне непросто обыграть Расселла. Джордж – невероятный гонщик, я многому у него учусь»
29 минут назад
Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Китая из-за поломки системы охлаждения двигателя
30 минут назад
Ландо Норрис: «Впервые не смог даже выйти на старт гонки. Хотя механики до последнего старались устранить неполадку»
39 минут назад
Джордж Расселл о 2-м месте: «Тяжелая борьба после очень плохого старта»
41 минуту назад
Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков
53 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Одна из моих лучших гонок за очень долгое время. Сражение с Леклером было потрясающим»
54 минуты назад
Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»
сегодня, 09:06Фото
Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»
сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем