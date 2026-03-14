  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Джордж Расселл считает «Феррари» угрозой: «Гонка не станет легкой прогулкой»
5

Джордж Расселл считает «Феррари» угрозой: «Гонка не станет легкой прогулкой»

Расселл уверен, что «Феррари» представляет опасность для «Мерседеса» в Шанхае.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил, может ли «Феррари» стать угрозой в воскресной гонке на Гран-при Китая.

«Да, безусловно. Мы с командой немного удивлены такой сильной квалификацией и, пожалуй, проблемами с темпом у соперников в сравнении с тем, что ожидалось. Но по гоночному темпу все очень плотно.

Мы видели это на прошлой неделе, и я уже говорил в Мельбурне: если бы «Феррари» выбрала ту же стратегию, что и я, не уверен, что удалось бы победить.

И сегодня тоже была жесткая схватка. На последних трех кругах я атаковал, а Шарль [Леклер] финишировал в 0,7 секунды позади. Еще один круг, и была бы борьба. Надо продолжать стараться. Гонка не станет легкой прогулкой, это точно», – заявил британец после победы в спринте.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoДжордж Расселл
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Китая
logoФеррари
logoШарль Леклер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У тебя машина на одном круге на пол секунды быстрее кому ты там о борьбе рассказываешь разве что для тех кто слушает трансляцию ф1 через радио приёмник и то там озвучивают разницу
В прошлом году при меньшем преимуществе мака Рассел рассказывал что все кончено, это никогда не отыграть, а тут такой космовоз что маку и не снилось, аэро можно допилить, а движок заморожен. И Мерс даже не использует движок по максимуму. Ну есть какая то видимость борьбы в начале, но без каких либо шансов для фур. Интересно многие опять увидели один темп ? Фурам надо ждать Монако, и там как раз движки будут тестить по другому, эх сколько народу подумает что мерсовский движок ограничен, а не трасса подошла немощной СУ фур. Этот сезон намного хуже чем прошлый, там хоть борьба в начале между маками была , а потом Максик подключился, а тут просто никакой борьбы за титул, антонелли не потянет . У фур недодвижок и недобатарея с маленькой турбиной, которой подойдёт Монако, и может ещё 2 трассы.
Ахаха, ничего, завтра машина оживет и "неожиданно" привезёт Феррари секунд 20-30
Чем мне всегда нравился РБ - они всегда говорили, что у нас лучшая машина и не наши проблемы, что другие не могут нас догнать.
Мерсы же всегда превозмогают и говорят обратное. Скоро по ходу гонки начнутся жалобы на шины, тормоза, коробку и прочее.
Джордж все интригу придумывает никак не успокоится, Джордж успокойся и унижай Феррари весь сезон 😂
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
