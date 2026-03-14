Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»
Ферстаппен эмоционально высказался о спринте «Ф-1» в Шанхае.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно оценил девятое место в спринте на Гран-при Китая.
«[На старте] у меня не было мощности – думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии. Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.
Нидерландец ответил, будет ли команда вносить изменения перед квалификацией:
«Мы что-нибудь попробуем».
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
всего одно "да" и сейчас Макс бы самовозил в Мерседесе и вероятно имел все шансы стать семикратным, до смены регламента.
а Расселу в это же время пришлось бы тошнить в конце пелотона за астон мартин.
но вместо да было сказано нет
Был же интервью с ним, Марко с Хорнером нету и сейчас у них все наладится