Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»

Ферстаппен эмоционально высказался о спринте «Ф-1» в Шанхае.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен негативно оценил девятое место в спринте на Гран-при Китая.

«[На старте] у меня не было мощности – думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии . Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Нидерландец ответил, будет ли команда вносить изменения перед квалификацией:

«Мы что-нибудь попробуем».

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й