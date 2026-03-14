  • Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»
Ферстаппен эмоционально высказался о спринте «Ф-1» в Шанхае.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно оценил девятое место в спринте на Гран-при Китая.

«[На старте] у меня не было мощности – думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии. Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Нидерландец ответил, будет ли команда вносить изменения перед квалификацией:

«Мы что-нибудь попробуем».

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Макс зато атмосфера теперь в редбул сказочная, батя теперь не нервничает, ждём когда редбул скатится к астону, и Макс с Алонсо будут биться за 20 место
Жаль хорнера нету, а то бы щас в троём Макс батя и доктор трое орали что хорнер во всем виноват
Ответ Turist-o
Вообще то во всём виноват Чубайс.
Ответ гилберт
Ну это да, он кста в Израиль уехал и там тоже говорят во всем виноват
удивительная вещь судьба.
всего одно "да" и сейчас Макс бы самовозил в Мерседесе и вероятно имел все шансы стать семикратным, до смены регламента.
а Расселу в это же время пришлось бы тошнить в конце пелотона за астон мартин.
но вместо да было сказано нет
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Тут согласен. Когда история с контрактом завершилась в пользу "Ред Булла", я говорил, что это решение катастрофически скажется на карьере Макса. Потому что, вроде бы, очевидно, что "Ред Булл" как проект будет схлопываться и в процессе преображения команда доминировать не сможет. Но они (Йос, Макс и Вермюлен) с такой решительностью остались в "Ред Булле", что на какой-то момент я задумался: может, я не прав был? Не могут же такие титаны, как Йос и Вермюлен ошибаться? Но нет, я был прав, и ты сейчас прав - оставаться в умирающей компании было нельзя.
А чё там с волшебными скилами, о которых все пафосно вещали?......
Ответ Mik mik
Ответ Mik mik
Феттель №2. Уровень Дэна. Дэн, кстати, обоих "чемпионов" газировки укатывал.)
Готовьтесь слушать подобное нытьё весь год.😄
А что там Йос по поводу этого говорит , интересно ?
Ответ Игорь Ерин
йос не говорит, он просто бьёт)
Ответ Игорь Ерин
Он же говорил, что они очень довольны)
Был же интервью с ним, Марко с Хорнером нету и сейчас у них все наладится
не было мощности на старте, а куда она делась? сначала не было, потом появилась, может не на ту клавишу нажал? или как на шестерке, прогазовал и тачка полетела? интересно девки пляшут...
Дайте Максику Астон-Мартин или хотя бы Кадиллак, чтобы он понял что такое настоящее ведро. То на чем он сейчас едет - хороший болид верхней группы пелетона, просто не самовозка к которой тапок привык за последние годы.
Ответ Великий Алонсо
Лучше дайте редбуллу самую современную базу и аэротрубу как у астон-мартин. Чтобы они показали как этим нужно распоряжаться.
Ответ Владимир В.
Хонда не едет, при чем тут база Астона? 70% специалистов Хонды, в прошлом году перешли в РедБул, это же известный факт.. силовой установкой Хонды сейчас занимаются новые люди без опыта..
Йос прям негодяй конкретный, надеюсь Макс теперь поймет что не хорнера надо было увольнять, а батю к паддокк не подпускать
Хорнер был глыба, который умел соединить все части команды воедино
