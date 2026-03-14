Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»
Аджар остро высказался о штрафе Антонелли.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар прокомментировал столкновение с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на первом круге спринта на Гран-при Китая.
Итальянец получил десятисекундный штраф, но смог финишировать пятым. Француз в итоге занял 15-е место.
«Я не понимаю, почему он так заведен, если он за рулем ракеты», – сообщил Изак в эфире Canal+.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Типичный школьник
Жутко нестабильный
Рано он получил топ машину
алсо Макс тебя обогнал, зачем это он сделал?
катались бы себе спокойно все