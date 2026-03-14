  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»
Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»

Аджар остро высказался о штрафе Антонелли.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар прокомментировал столкновение с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на первом круге спринта на Гран-при Китая.

Итальянец получил десятисекундный штраф, но смог финишировать пятым. Француз в итоге занял 15-е место.

«Я не понимаю, почему он так заведен, если он за рулем ракеты», – сообщил Изак в эфире Canal+.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Изак Аджар
Андреа Кими Антонелли
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаххах, ну по фактам
Антонелли 🙈
Типичный школьник
Жутко нестабильный
Рано он получил топ машину
потому что чувствует давление самовоза. самовоз обязывает бороться за первое. а Кими увы не готов
Кими молодец на самом деле, если он первые 10 гран при будет стабильно приезжать вторым после Рассела, то вторую часть сезона может перехватить инициативу. Главное ему щас не проигрывать остальным
Ответ Turist-o
это не скилл, а машина...
Ответ Patrick Star
Он в целом на 0,3 секунды отстаёт от Джорджа, уже не плохо. Может раскатится еще
и что он там всех обгонял со штрафом, сидел бы себе и не высовывался
алсо Макс тебя обогнал, зачем это он сделал?
катались бы себе спокойно все
Вот именно поэтому он и заведён, он понимает что должен финишировать на втором месте, а не на восьмом
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
