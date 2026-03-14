Изак Аджар о столкновении с Антонелли: «Не понимаю, почему Кими так заведен, если он за рулем ракеты»

Аджар остро высказался о штрафе Антонелли.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар прокомментировал столкновение с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на первом круге спринта на Гран-при Китая.

Итальянец получил десятисекундный штраф, но смог финишировать пятым. Француз в итоге занял 15-е место.

«Я не понимаю, почему он так заведен, если он за рулем ракеты», – сообщил Изак в эфире Canal+.

