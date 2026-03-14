Льюис Хэмилтон: «Мерседес» слишком быстр на прямых – я навязал борьбу, но уничтожил шину»

Хэмилтон рассказал о тяжелой борьбе с «Мерседесом» в спринте.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о противостоянии с «Мерседесом » и третьем месте в спринте на Гран-при Китая.

«Большое спасибо команде за то, что предоставила возможность сражаться с «Мерседесом». Было плотно, но соперники слишком быстры на прямых. Я навязал борьбу, но уничтожил свою переднюю левую шину.

[Новая машина «Феррари »] просто гораздо лучше, и я участвовал в ее разработке, поэтому куда больше ей доволен. В какой-то момент я лидировал, так что финиш на третьей позиции – не очень хороший результат, но завтра я постараюсь выступить лучше», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

