17

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» слишком быстр на прямых – я навязал борьбу, но уничтожил шину»

Хэмилтон рассказал о тяжелой борьбе с «Мерседесом» в спринте.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о противостоянии с «Мерседесом» и третьем месте в спринте на Гран-при Китая.

«Большое спасибо команде за то, что предоставила возможность сражаться с «Мерседесом». Было плотно, но соперники слишком быстры на прямых. Я навязал борьбу, но уничтожил свою переднюю левую шину.

[Новая машина «Феррари»] просто гораздо лучше, и я участвовал в ее разработке, поэтому куда больше ей доволен. В какой-то момент я лидировал, так что финиш на третьей позиции – не очень хороший результат, но завтра я постараюсь выступить лучше», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Привет всем кто говорил что он гонщик без скилла
Так про это говорили только дети, которые с 2021-2022 года начали Ф1 смотреть
Комментарий скрыт
Главное что попробовал, против самовозки ФИА шансов нет ни у кого.
Глянул только что спринт, увы но это было без шансов, уже даже на старте практически нет преимущества, антонелли тупо слил старт. Маленькая турбина ничего не даёт фурам, кроме старта, и хорошего выхода из медленных, но потом они начинают сливать. Антонелли вечно сливать не будет, так что 3-4 места это максимум, скоро мак навяжет борьбу и за эти места.
Нормальный темп у фур, это только начало сезона. Мерс не везёт всем как вёз в 14 году. Бороться можно.
Не везут, потому что умнее стали, так не палятся
Вот именно что начало. Мерсы обычно лучше по ходу сезона становятся, а фуры - наоборот
Увы, завтра снова 3-4 место, если Кими не Накосячит
