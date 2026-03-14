Шарль Леклер: «Приятно, что по гоночному темпу «Феррари» ближе к «Мерседесу», чем по квалификационному»
Леклер остался доволен вторым местом в шанхайском спринте.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о скорости Скудерии после второго места по итогам спринта на Гран-при Китая.
«Я вполне доволен гонкой, темп был достаточно сильным, была борьба. Приятно видеть, что по гоночному темпу наша команда ближе [к «Мерседесу»], чем по квалификационному.
Я чуть не потерял болид [на рестарте], но, к счастью, обошлось», – заявил монегаск.
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
