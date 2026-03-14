Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта – мне еще нужно поучиться»

Расселл отметил мастерство Хэмилтона после победы в спринте.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал первое место по итогам спринта на Гран-при Китая и борьбу с соперником из «Феррари » Льюисом Хэмилтоном на первых кругах.

«В конце было довольно весело, много стратегии. Было непросто. Надеюсь, наблюдать за этим было интересно.

Я очень рад, что удалось победить. Сейчас сильный ветер, а первый поворот такой длинный. Всего один круг борьбы, и ты уничтожаешь свои передние шины.

Льюис потрясающе боролся на первых кругах, застал меня врасплох. 20 лет опыта – мне еще нужно поучиться», – заявил лидер сезона.

