Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта – мне еще нужно поучиться»
Расселл отметил мастерство Хэмилтона после победы в спринте.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал первое место по итогам спринта на Гран-при Китая и борьбу с соперником из «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на первых кругах.
«В конце было довольно весело, много стратегии. Было непросто. Надеюсь, наблюдать за этим было интересно.
Я очень рад, что удалось победить. Сейчас сильный ветер, а первый поворот такой длинный. Всего один круг борьбы, и ты уничтожаешь свои передние шины.
Льюис потрясающе боролся на первых кругах, застал меня врасплох. 20 лет опыта – мне еще нужно поучиться», – заявил лидер сезона.
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
