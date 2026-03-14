Албон стартует с пит-лейн в спринте на Гран-при Китая
«Уильямс» решил сменить настройки подвески на болиде Алекса Албона перед спринтом на Гран-при Китая и нарушил режим закрытого парка.
Тайский гонщик, который квалифицировался 18-м, начнет заезд с пит-лейн.
Карлос Сайнс о вылете после 1-го сегмента: «Все так, как ожидалось. «Уильямс» использует уик-энд как тестовый»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
