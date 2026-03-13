Серхио Перес: «Проблема с топливным насосом преследует нас еще с предсезонных тестов»

Перес объяснил пропуск квалификации к спринту в Китае.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о причинах, по которым пропустил квалификацию к спринту перед Гран-при Китая.

По словам Переса, неполадки в работе топливного насоса преследуют его еще с предсезонных тестов и пока команде не удалось найти решение, которое бы полностью устранило проблему.

«Да, возникла проблема с топливным насосом. К сожалению, у нас уже довольно давно есть проблемы в данной области – я бы даже сказал слишком долго. И это, конечно, расстраивает. Пока нам не удается решить данную проблему, и неполадка возникает не впервые.

Сможем ли мы устранить проблему к спринту? Я не знаю. Понятно, что команда упорно над этим работает – посмотрим, сможем ли мы исправить это или нет. Утром у нас возникла та же проблема, из-за чего мы провели на трассе совсем мало времени.

Данная проблема преследует нас еще с предсезонных тестов, и пока нам не удается до конца ее устранить. Надеюсь, что уже скоро мы сможем с ней справиться», – рассказал Перес.

«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Еще с РБ, чего уж там
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 10:00
сегодня, 14:55
Жак Вильнев: «Ферстаппен сам не свой. Не дает обратную связь и не понимает болид»
сегодня, 14:52
Алекс Албон: «С машиной происходит что-то странное, ничего не может исправить ситуацию»
сегодня, 14:34
Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»
сегодня, 14:10
Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»
сегодня, 14:07
Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»
сегодня, 13:39
Изак Аджар: «Сделал абсолютно все, что мог. Но мы оказались слишком медленными в сравнении с конкурентами»
сегодня, 13:18
Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»
сегодня, 13:15
Ландо Норрис: «Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», но «Макларену» сложно держаться рядом в поворотах»
сегодня, 13:01
Джеймс Воулз: «Результаты «Уильямса» в квалификации причиняют боль»
сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
