Серхио Перес: «Проблема с топливным насосом преследует нас еще с предсезонных тестов»

Перес объяснил пропуск квалификации к спринту в Китае.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес рассказал о причинах, по которым пропустил квалификацию к спринту перед Гран-при Китая .

По словам Переса, неполадки в работе топливного насоса преследуют его еще с предсезонных тестов и пока команде не удалось найти решение, которое бы полностью устранило проблему.

«Да, возникла проблема с топливным насосом. К сожалению, у нас уже довольно давно есть проблемы в данной области – я бы даже сказал слишком долго. И это, конечно, расстраивает. Пока нам не удается решить данную проблему, и неполадка возникает не впервые.

Сможем ли мы устранить проблему к спринту? Я не знаю. Понятно, что команда упорно над этим работает – посмотрим, сможем ли мы исправить это или нет. Утром у нас возникла та же проблема, из-за чего мы провели на трассе совсем мало времени.

Данная проблема преследует нас еще с предсезонных тестов, и пока нам не удается до конца ее устранить. Надеюсь, что уже скоро мы сможем с ней справиться», – рассказал Перес.

