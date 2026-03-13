Габриэл Бортолето: «Возникло несколько проблем с силовой установкой»
Бортолето рассказал о проблемах с двигателем.
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая.
Бортолето, завершивший сессию с 14-м временем, рассказал о том, что добиться чего-то большего ему помешали проблемы в работе двигателя.
«У нас возникло несколько проблем с силовой установкой – и мы впервые столкнулись с ними именно сегодня. К сожалению, сейчас мы находимся в положении отстающих. Посмотрим, чего мы сможем добиться завтра. Сложно говорить о каких-то конкретных целях на спринт», – рассказал Бортолето.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
