  • Спортс
  • Авто
  • Новости
4

Арвид Линдблад: «Марко звонил мне в понедельник. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал»

Линдблад поддерживает связь с Марко.

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим советником и куратором молодежной программы «Ред Булл» Гельмутом Марко.

«Я недавно общался с Гельмутом Марко. Он звонил мне в понедельник. У нас с Гельмутом особые отношения, ведь именно он привел меня в программу «Ред Булл», когда мне было 13 лет. Так что я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал.

Именно Гельмут – одна из причин, по которым в этом году я получил шанс проявить себя в «Формуле-1». Так что да, досадно, что Марко больше нет в паддоке чемпионата.

Что касается сегодняшнего дня, то я не слишком доволен. В квалификации к спринту я не слишком комфортно чувствовал себя за рулем болида – в основном из-за довольно низкого уровня сцепления с трассой. Наибольшие проблемы возникали из-за нестабильного поведения машины на входе в повороты и в целом недостаточной управляемости», – рассказал Линдблад.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
logoГельмут Марко
logoРейсинг Буллз
Гран-при Китая
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАрвид Линдблад
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
так это очевидно, что Марко должен был вмешаться хаха ))
Марко же хотел Данна в быки посадить по своей инициативе, но его остановили и потом уволили еще по этой причине тоже. Разве не? Тогда почему Линдблад шлет благодарности Марко, если его хотел прокинуть мимо ф1?)
Ответ t6jwdhsjkf
Похоже Данн вместо Лоусона должен был поехать, потому что Линдблада Марко двигал в ф1 одновременно, но более успешно.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
