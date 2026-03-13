Арвид Линдблад: «Марко звонил мне в понедельник. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал»

Линдблад поддерживает связь с Марко.

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим советником и куратором молодежной программы «Ред Булл » Гельмутом Марко .

«Я недавно общался с Гельмутом Марко. Он звонил мне в понедельник. У нас с Гельмутом особые отношения, ведь именно он привел меня в программу «Ред Булл», когда мне было 13 лет. Так что я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал.

Именно Гельмут – одна из причин, по которым в этом году я получил шанс проявить себя в «Формуле-1». Так что да, досадно, что Марко больше нет в паддоке чемпионата.

Что касается сегодняшнего дня, то я не слишком доволен. В квалификации к спринту я не слишком комфортно чувствовал себя за рулем болида – в основном из-за довольно низкого уровня сцепления с трассой. Наибольшие проблемы возникали из-за нестабильного поведения машины на входе в повороты и в целом недостаточной управляемости», – рассказал Линдблад.

