Ральф Шумахер: «Кажется, этой зимой «Рейсинг Буллз» справился лучше «Ред Булл»

Ральф Шумахер прокомментировал проблемы «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер высказался о трудностях «Ред Булл» в условиях нового регламента.

В квалификации к спринту Гран-при Китая Макс Ферстаппен занял 8-е место, в то время как его напарник Изак Аджар оказался 10-м.

По мнению Шумахера, слабые результаты связаны с чередой уходов нескольких ключевых сотрудников, включая бывшего шефа Кристиана Хорнера, советника Гельмута Марко, главного конструктора Эдриана Ньюи, спортивного директора Джонатана Уитли, главного инженера Роба Маршалла и конструктора Крэйга Скиннера.

«Они платят за потерю нескольких человек. Внедрение новой концепции в рамках нового регламента прошло не так, как планировалось. Но двигатель у них в порядке.

Однако если быть предельно откровенным, в случае [Арвида] Линдблада мы таких трудностей не наблюдаем. Кажется, «Рейсинг Буллз» справился лучше этой зимой. В «Ред Булл» должны задуматься об этом.

Болид тяжелый и просто недостаточно хороший. Даже Макс [Ферстаппен] не способен это изменить. Так что впереди много работы.

Жизнь не всегда складывается просто. Порой все идет не лучшим образом – и Максу придется пройти через это. Потенциал есть, команда с ним. В прошлом году мы видели ситуацию, когда у «Ред Булл» все было не очень хорошо. Но в конце концов им удалось вернуться в борьбу за титул.

Так что у них явно есть потенциал. Нет причин сдаваться. Способность преодолевать такие ситуации – тоже часть чемпионского характера», – сказал Ральф.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Ну все вылез эксперд. Какие глубокие выводы, Максик закрашил в одной квале, аджар сошел, а Китае трасса максику не подходит, и вот все уже глобальные выводы пошли по форме команд. Да его и в прошлом году носило тут , он в гонке поехал во второй половине только.
