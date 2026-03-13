Фернандо Алонсо: «Цель на спринт – проехать какое-то количество кругов»

Алонсо рассказал о цели на спринт в Китае.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , рассказав о целях на предстоящий заезд.

Алонсо, который в квалификации показал 19-е время не уверен в том, что с учетом всех проблем команды с надежностью болида и нехваткой мощности двигателя он сможет добраться до финиша.

«Цель на спринт? Проехать какое-то количество кругов. При этом у нас нет запасных элементов для силовой установки. Это значит, что любая проблема [с двигателем] можно создать нам очень серьезные трудности. Так что сейчас нам просто нужно стараться выжить и стараться научиться как можно большему», – рассказал Алонсо.

