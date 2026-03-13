Фернандо Алонсо: «Цель на спринт – проехать какое-то количество кругов»
Алонсо рассказал о цели на спринт в Китае.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, рассказав о целях на предстоящий заезд.
Алонсо, который в квалификации показал 19-е время не уверен в том, что с учетом всех проблем команды с надежностью болида и нехваткой мощности двигателя он сможет добраться до финиша.
«Цель на спринт? Проехать какое-то количество кругов. При этом у нас нет запасных элементов для силовой установки. Это значит, что любая проблема [с двигателем] можно создать нам очень серьезные трудности. Так что сейчас нам просто нужно стараться выжить и стараться научиться как можно большему», – рассказал Алонсо.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
8 комментариев
Просто дичь дичью. Чем Хонда занималась, не смогла создать нормальный движок, так ещё запасные детали не сделала. Куда смотрели руководители Астона? Они хоть интересовались работой Хонды?
Астон самоуверенные лохи. Хонда их развела как детей. Позорники...
Почему так всех удивляет ситуация в Астон Мартин ? По-моему из сказанных слов Нью стало все понятно , и Хонда тут особо не виновата!
Более того Нью наступил нате же грабли что и Макларен в 2015-2017 которые всё пытались интегрировать двигатель хонды в своё якобы крутое шасси , и когда Хонда перешла в ред булл Нью сказал располагайте двигатель так как вам удобно для надежной работы двигателя а вокруг двигателя мы соберем шасси ! Год они обкатывали двигатель хонды в своей младшей команде , и результат не заставил себя ждать ! Ну а дальше все и так знают чемпионство в 21 году с двигателями Хонда
Пока ты будешь ехать несколько кругов сезон уже закончится 😂
