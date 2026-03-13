Тото Вольфф: «Мерседес» вложил много сил в болид 2026 года, приступив к работе чуть раньше остальных»

Вольфф доволен результатами «Мерседеса».

Руководитель «Мерседеса » считает, что преимущество W17 отчасти объясняется подходом к подготовке к сезону-2026.

«В прошлом мы видели команды, которые говорили, что бросят все силы на подготовку к следующему сезону, а потом сталкивались с провалом. Помню времена «БМВ », когда они могли побороться за чемпионство, а потом появился двойной диффузор и они ушли.

Мы вложили много сил в болид 2026 года – возможно, мы приступили к работе чуть раньше остальных. Но я очень доволен тем, что силовая установка и шасси хорошо работают.

Можете посмотреть на «Феррари », которая представляет собой интегрированную структуру, и на «Ауди », тоже заводскую команду – что дает определенное преимущество, поскольку появляется возможность заранее многое изучить. Но больше всего меня радует то, как показывает себя наша машина», – сказал Вольфф .

