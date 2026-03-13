Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» не такая плохая позиция, ведем борьбу в середине пелотона»

Хюлькенберг оценил положение «Ауди» на этапе в Китае.

Пилот «Ауди » Нико Хюлькенберг подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что в целом остался доволен результатом, хоть ему и совсем немного не хватило для прохода в третий сегмент.

«Досадно, что нам совсем чуть-чуть (0,015 сек) не хватило для прохода в следующий сегмент. По ходу второго сегмента квалификации в болиде перестала работать радиосвязь – так что мне в какой-то степени приходилось действовать вслепую, я остался один. Так что мне пришлось справляться со всем самому, не получая от команды никакой обратной связи.

Как бы то ни было, результат получился вполне неплохим. Я с самого утра хорошо чувствовал себя за рулем болида. У нас не такая плохая позиция, мы ведем борьбу в середине пелотона», – рассказал Хюлькенберг.

