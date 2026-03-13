Пьер Гасли: «Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10»
Гасли доволен скоростью «Альпин» в Китае.
Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что скорость болида стала для него приятной неожиданностью.
Гасли удалось пробиться в третий сегмент и показать там 7-е время.
«Я доволен результатом квалификации. С самого первого круга я намного лучше чувствовал себя за рулем болида. Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10 и оказаться достаточно высоко. Теперь нужно постараться набрать очки в спринте», – рассказал Гасли.
«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
От второго недопилота ничего не ожидаем.