Пьер Гасли: «Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10»

Гасли доволен скоростью «Альпин» в Китае.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что скорость болида стала для него приятной неожиданностью.

Гасли удалось пробиться в третий сегмент и показать там 7-е время.

«Я доволен результатом квалификации. С самого первого круга я намного лучше чувствовал себя за рулем болида. Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10 и оказаться достаточно высоко. Теперь нужно постараться набрать очки в спринте», – рассказал Гасли.

