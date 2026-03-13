Андреа Стелла: «Мерседес» недосягаем, но приятно, что «Макларен» способен бороться за высокие позиции»

В «Макларене» подвели итоги квалификации к спринту Гран-при Китая.

Руководитель «Макларена » прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Китая, где Ландо Норрис стал третьим, а Оскар Пиастри – пятым.

«Есть некоторые признаки прогресса, особенно в понимании, как использовать силовую установку. В практике стало меньше вариативности. В квалификации же теперь яснее, как применять мотор.

На данный момент «Мерседес » недосягаем, но приятно видеть, что «Макларен» способен бороться за высокие позиции вместе с «Феррари». Это хорошее положение для завтрашнего спринта.

Инцидент между [Кими ] Антонелли и Норрисом [когда итальянец заблокировал Ландо]? В действительности было неочевидно, будет ли это прогревочный или быстрый круг. В конце концов по тому, как Ландо использовал энергию, можно сделать вывод, что он не шел на быстрый круг», – сказал Стелла .

