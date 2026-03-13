  • Андреа Стелла: «Мерседес» недосягаем, но приятно, что «Макларен» способен бороться за высокие позиции»
Андреа Стелла: «Мерседес» недосягаем, но приятно, что «Макларен» способен бороться за высокие позиции»

В «Макларене» подвели итоги квалификации к спринту Гран-при Китая.

Руководитель «Макларена» прокомментировал результаты квалификации к спринту Гран-при Китая, где Ландо Норрис стал третьим, а Оскар Пиастри – пятым.

«Есть некоторые признаки прогресса, особенно в понимании, как использовать силовую установку. В практике стало меньше вариативности. В квалификации же теперь яснее, как применять мотор.

На данный момент «Мерседес» недосягаем, но приятно видеть, что «Макларен» способен бороться за высокие позиции вместе с «Феррари». Это хорошее положение для завтрашнего спринта.

Инцидент между [Кими] Антонелли и Норрисом [когда итальянец заблокировал Ландо]? В действительности было неочевидно, будет ли это прогревочный или быстрый круг. В конце концов по тому, как Ландо использовал энергию, можно сделать вывод, что он не шел на быстрый круг», – сказал Стелла.  

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
На этой трассе макларен выглядит получше чем в австралии. И учитывая что редбулу не удалось подобрать настройки - на данный момент макларен выглядит третьим по скорости (а не четвертым как в прошлой гонке). Но думаю что с феррари пока побороться не получится. Леклер ошибся в последней попытке, а хэмильтон не смог собрать хороший круг, поэтому они позади нориса в квале. Но по гоночному темпу они быстрее. Маловероятно что норису удастся сохранить третье место в спринте.
Ответ EAl
На этой трассе макларен выглядит получше чем в австралии. И учитывая что редбулу не удалось подобрать настройки - на данный момент макларен выглядит третьим по скорости (а не четвертым как в прошлой гонке). Но думаю что с феррари пока побороться не получится. Леклер ошибся в последней попытке, а хэмильтон не смог собрать хороший круг, поэтому они позади нориса в квале. Но по гоночному темпу они быстрее. Маловероятно что норису удастся сохранить третье место в спринте.
я бы сказал, что шансов на третье место совсем нет. Шанс был бы, если бы удалось всю гонку сдерживать Феррари, но Феррари на старте сразу уедут вперед.
Ответ EAl
На этой трассе макларен выглядит получше чем в австралии. И учитывая что редбулу не удалось подобрать настройки - на данный момент макларен выглядит третьим по скорости (а не четвертым как в прошлой гонке). Но думаю что с феррари пока побороться не получится. Леклер ошибся в последней попытке, а хэмильтон не смог собрать хороший круг, поэтому они позади нориса в квале. Но по гоночному темпу они быстрее. Маловероятно что норису удастся сохранить третье место в спринте.
А в чем была ошибка у Леклера? Он сказал, что потерял 0.5 на задней прямой и не знает причину. А вы знаете?
