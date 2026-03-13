Изак Аджар: «Ред Булл» нужно прибавлять во всем»
Аджар признал отставание «Ред Булл» от лидеров.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что отставание от лидеров не позволяет команде на этом этапе бороться за самые высокие места.
Аджар в квалификации показал 10-е время, уступив результату Расселла более 2 секунд.
«Нам нужно прибавлять во всем. Машине нужно больше мощности и больше сцепления с трассой. Мы очень сильно отстаем от «Мерседеса» – сильнее, чем в предыдущий уик-энд. И мы не ожидали такого отставания.
Я не знаю, что случилось в квалификации. Я был доволен своим кругом, он был неплохим. Но на прямой [относительно времени Расселла] я потерял 0,5 секунды», – рассказал Аджар.
«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Хаджар, пока что, молодчина
мотор не тянет, может загрузили много прижима, но тогда не понятно что Макс так сильно боролся с машиной
