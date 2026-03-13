Изак Аджар: «Ред Булл» нужно прибавлять во всем»

Аджар признал отставание «Ред Булл» от лидеров.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что отставание от лидеров не позволяет команде на этом этапе бороться за самые высокие места.

Аджар в квалификации показал 10-е время, уступив результату Расселла более 2 секунд.

«Нам нужно прибавлять во всем. Машине нужно больше мощности и больше сцепления с трассой. Мы очень сильно отстаем от «Мерседеса» – сильнее, чем в предыдущий уик-энд. И мы не ожидали такого отставания.

Я не знаю, что случилось в квалификации. Я был доволен своим кругом, он был неплохим. Но на прямой [относительно времени Расселла] я потерял 0,5 секунды», – рассказал Аджар.

