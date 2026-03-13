Пьер Ваше: «Настройки «Ред Булл» сработали не так, как хотелось»

Ваше сообщил о неоптимальных настройках «Ред Булл» в пятницу в Шанхае.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил неудачу в квалификации к спринту: Макс Ферстаппен показал восьмое время, Изак Аджар – десятое.

«Настройки на квалификацию к спринту сработали не так, как хотелось. Необходимо проанализировать выступление и понять, как улучшить ситуацию к спринту и квалификации.

Мы понимаем машину все больше и прибавляем неделю за неделей. Уже есть позитивные моменты: на основе данных из Австралии улучшена работа с энергией, есть изменения, связанные с шасси. Мы добиваемся прогресса, но не все проблемы решены.

Завтрашние сессии станут большим уроком и помогут нам стать ближе к тем позициям, где мы хотели бы находиться», – отметил специалист.

Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»

Мекьес извинился перед Ферстаппеном, который стал 8-м в квалификации к спринту: «Уик-энд длинный, «Ред Булл» нужно сделать выводы»