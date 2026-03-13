Шарль Леклер: «Каким-то образом потерял полсекунды на задней прямой. Постараемся понять, что пошло не так»

Леклер разочарован результатом квалификации в Китае.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что ожидал добиться большего.

Леклер в квалификации уступил секунду времени Джорджа Расселла и в спринте будет стартовать 6-м.

«Квалификация обернулась разочарованием. Сначала проблема с переключением, а затем, когда я очень хорошо шел на своем круге во второй попытке в третьем сегменте, я каким-то образом потерял полсекунды на задней прямой. Мы проанализируем ситуацию и постараемся понять, что именно пошло не так.

В квалификации, по какой-то причине, «Мерседесу» удается отыгрывать очень много времени на круге за счет работы двигателя, в то время как нам этого не удается. В то же время в условиях гонки мы намного ближе к соперникам, так что я по-прежнему уверен, что завтра мы сможем отыграться», – рассказал Леклер.

