Тото Вольфф: «Не сомневаюсь, что «Макларен» вскоре вернется в борьбу за лидерство»

В «Мерседесе» высказались об отставании своего клиента «Макларена».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал разницу в темпе между своей командой и «Маклареном», который использует немецкие моторы.

«У каждого своя концепция. Что касается «Макларена», то, если не вдаваться в детали, они приняли некоторые решения, которые отличаются от наших – например, в случае с передаточными числами. Могло получиться как хорошо, так и плохо. Но это же совершенно новый болид.

Сейчас впереди заводская команда – но это все вопрос времени. Вы видите, как работают остальные. У всех одинаковое оборудование и программное обеспечение – в этом случае вопрос в том, как наилучшим образом воспользоваться всеми имеющимися средствами.

Не сомневаюсь, что «Макларен» – сильная структура, вскоре они вернутся в борьбу за лидерство», – отметил Вольфф.   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Жоржик выиграет 10 гонок подряд, можно и ПО макам дать нормальное, а пока демо-версия)
Да поскорее бы
В этом сезоне думаю нет. Но надеюсь в след году уже сделают хорошую машину.
ну при старой смене регламента Макларен начал 10й машиной, тут 3-4 уже прогресс
