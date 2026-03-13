Льюис Хэмилтон: «Постараемся вернуться к использованию нового антикрыла, когда оно будет готово»

Хэмилтона удивило решение использовать новое антикрыло в Китае.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон отметил, что его удивило решение команды привезти свое уникальное заднее антикрыло на этап в Китае – где из-за формата уик-энда со спринтом участники провели всего одну практику вместо стандартных трех.

Конструкция уникального заднего антикрыла «Феррари» подразумевает, что в режиме активной аэродинамики для прямых подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

Тем не менее, опробовав деталь в практике, в итоге в «Феррари» решили не продолжать ее использование и в квалификации к спринту вернулся к работе с задним антикрылом стандартной конструкции.

«Я не знаю, зачем мы вернулись к использованию этого крыла здесь. При этом команда торопилась, чтобы успеть все подготовить именно к этапу в Китае. Хотя изначально крыло планировалось доработать четвертой-пятой гонке сезона, примерно так.

Так что да, в команде просто отлично поработали, ускорив процесс и успев все подготовить уже к этому Гран-при. Хотя в итоге в нашем распоряжении сейчас всего два таких антикрыла – так что, может быть, мы немного и поторопились. Так что в итоге мы решили снять его с болидов. Хотя в целом все прошло неплохо. Мы продолжим работу и постараемся вернуться к использованию этого антикрыла, когда оно будет готово», – рассказал Хэмилтон.

