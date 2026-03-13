Мекьес извинился перед Ферстаппеном, который стал 8-м в квалификации к спринту: «Уик-энд длинный, «Ред Булл» нужно сделать выводы»

Мекьес извинился перед Ферстаппеном после квалификации к спринту.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес принес извинения Максу Ферстаппену , который стал восьмым в квалификации к спринту на Гран-при Китая.

«Извини, Макс.

Тяжелая сессия, многому предстоит научиться. Но уик-энд длинный, и нам нужно сделать выводы. Давай попробуем снова», – произнес босс по радио после квалификации.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»