Мекьес извинился перед Ферстаппеном, который стал 8-м в квалификации к спринту: «Уик-энд длинный, «Ред Булл» нужно сделать выводы»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес принес извинения Максу Ферстаппену, который стал восьмым в квалификации к спринту на Гран-при Китая.
«Извини, Макс.
Тяжелая сессия, многому предстоит научиться. Но уик-энд длинный, и нам нужно сделать выводы. Давай попробуем снова», – произнес босс по радио после квалификации.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
На колени!)
прямо как Арбелоа и Винисиус в Реале
Где-то тихонько улыбается один человек по имени Кристиан...
Чему улыбается?
Мекис часто извиняется что-то
