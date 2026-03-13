  Мекьес извинился перед Ферстаппеном, который стал 8-м в квалификации к спринту: «Уик-энд длинный, «Ред Булл» нужно сделать выводы»
Мекьес извинился перед Ферстаппеном, который стал 8-м в квалификации к спринту: «Уик-энд длинный, «Ред Булл» нужно сделать выводы»

Мекьес извинился перед Ферстаппеном после квалификации к спринту.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес принес извинения Максу Ферстаппену, который стал восьмым в квалификации к спринту на Гран-при Китая.

«Извини, Макс.

Тяжелая сессия, многому предстоит научиться. Но уик-энд длинный, и нам нужно сделать выводы. Давай попробуем снова», – произнес босс по радио после квалификации.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Формула-1
Макс Ферстаппен
Гран-при Китая
Ред Булл
Лоран Мекьес
прямо как Арбелоа и Винисиус в Реале
Где-то тихонько улыбается один человек по имени Кристиан...
Ответ Игорь Ерин
Где-то тихонько улыбается один человек по имени Кристиан...
Чему улыбается?
Мекис часто извиняется что-то
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 10:00
сегодня, 14:55
Жак Вильнев: «Ферстаппен сам не свой. Не дает обратную связь и не понимает болид»
сегодня, 14:52
Алекс Албон: «С машиной происходит что-то странное, ничего не может исправить ситуацию»
сегодня, 14:34
Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»
сегодня, 14:10
Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»
сегодня, 14:07
Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»
сегодня, 13:39
Изак Аджар: «Сделал абсолютно все, что мог. Но мы оказались слишком медленными в сравнении с конкурентами»
сегодня, 13:18
Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»
сегодня, 13:15
Ландо Норрис: «Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», но «Макларену» сложно держаться рядом в поворотах»
сегодня, 13:01
Джеймс Воулз: «Результаты «Уильямса» в квалификации причиняют боль»
сегодня, 12:35
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
