«Это не был быстрый круг, Ландо был занят прогревом шин». Антонелли не ждет штраф за блокировку Норриса

Антонелли надеется избежать штрафа за блокировку Норриса.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , а также отметил, что в достаточной степени уверен в том, что избежит штрафа за блокировку Ландо Норриса – инцидент имел место по ходу второго сегмента.

«Блокировка Норриса? В конечном счете я бы сказал, что нет – ничего особенного там не случилось. Я находился на прогревочном круге, был занят прогревом шин. При это мы уже видели данные – скорость приближения Норриса была почти на 30 км/ч ниже [чем на быстром круге], то есть это не был быстрый круг. Он и сам был занят прогревом шин – так что нет, я не думаю, что тут что-то случится.

Что касается квалификации, то у меня были проблемы с недостаточной поворачиваемостью, и мне было трудно поддерживать нужную скорость – особенно в первом повороте. А потом [на быстром круге] я еще и допустил ошибку на последнем секторе и там тоже потерял время. Тем не менее, в спринте я стартую с первого ряда, так что у нас есть все шансы – и в спринте, и потом в основной квалификации», – рассказал Антонелли.

