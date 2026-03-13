  • Фредерик Вассер: «Не уверен, что «Феррари» сделала огромный шаг вперед в сравнении с квалификацией в Мельбурне»
Фредерик Вассер: «Не уверен, что «Феррари» сделала огромный шаг вперед в сравнении с квалификацией в Мельбурне»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отреагировал на результаты квалификации к спринту на Гран-при Китая: Льюис Хэмилтон уступил сопернику из «Мерседеса» Джорджу Расселлу 0,641 секунды и стал четвертым, Шарль Леклер занял шестое место и проиграл лидеру секунду.

«На мой взгляд, сближение команд – нормальный процесс. Пока слишком рано делать четкие выводы о раскладе сил. Мы постараемся хорошо стартовать и максимально приблизиться к «Мерседесу», а потом посмотрим, что получится.

Не уверен, что мы сделали огромный шаг вперед в сравнении с квалификацией в Мельбурне. Та квалификация получилась тяжелой. Сегодня удалось выступить лучше и, пожалуй, оказаться чуть ближе к «Мерседесу», – сообщил француз.

Вассер также прокомментировал отказ от уникального заднего антикрыла, известного как «Макарена», перед сессией:

«В практике мы тестировали надежность и решили не использовать деталь сегодня. Надо накопить больше километража перед тем, как принять окончательное решение».

Расселл на 0,6 секунды опередил быстрейшего соперника «Мерседеса» в квалификации к спринту в Китае

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

какой шаг вперед вы еще и макам слили в это т раз)
какой шаг вперед вы еще и макам слили в это т раз)
Прошлый раз Леклер же тоже был четвёртым? Так где шаг Феррари?
Вот пока вы булки мнёте, с новинками, так и будете всегда вторыми
