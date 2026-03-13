Фредерик Вассер: «Не уверен, что «Феррари» сделала огромный шаг вперед в сравнении с квалификацией в Мельбурне»

Вассер не увидел значительного прогресса «Феррари» в квалификации.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер отреагировал на результаты квалификации к спринту на Гран-при Китая: Льюис Хэмилтон уступил сопернику из «Мерседеса» Джорджу Расселлу 0,641 секунды и стал четвертым, Шарль Леклер занял шестое место и проиграл лидеру секунду.

«На мой взгляд, сближение команд – нормальный процесс. Пока слишком рано делать четкие выводы о раскладе сил. Мы постараемся хорошо стартовать и максимально приблизиться к «Мерседесу», а потом посмотрим, что получится.

Не уверен, что мы сделали огромный шаг вперед в сравнении с квалификацией в Мельбурне. Та квалификация получилась тяжелой. Сегодня удалось выступить лучше и, пожалуй, оказаться чуть ближе к «Мерседесу», – сообщил француз.

Вассер также прокомментировал отказ от уникального заднего антикрыла, известного как «Макарена», перед сессией:

«В практике мы тестировали надежность и решили не использовать деталь сегодня. Надо накопить больше километража перед тем, как принять окончательное решение».

