Ландо Норрис: «Третье место – лучшее, чего мог добиться «Макларен»

Норрис подвел итоги квалификации к спринту в Китае.

Пилот «Макларена» поделился мнением о 3-м месте в квалификации к спринту Гран-при Китая.

«Я просто доволен результатом. Не видел, где я потерял время, или отыграл, или что-то еще. Третья позиция – это лучшее, чего мы могли сейчас добиться. В целом я доволен тем, что смог опередить сегодня обе «Феррари», поскольку они, судя по всему, были хороши на протяжении всего дня.

Доволен, что нам удалось заполучить хорошую позицию для завтрашнего старта. В этот уик-энд некоторые моменты складывались лучше, поскольку на этой трассе проще пилотировать – с точки зрения работы с силовой установкой. Поэтому все начинают чуть лучше справляться.

Смогу ли я обогнать оба «Мерседеса» на старте спринта? Я не думаю, что они плохо стартуют. Конечно, здесь есть шанс. Но, думаю, они знают, что сделали не так в прошлый уик-энд в Мельбурне – так что, вероятно, в этот раз у них все будет в порядке.

Но кто знает, может, у нас появится возможность. Проще всего обгонять при старте не с траектории, так что посмотрим, что мы сможем сделать», – сказал Норрис.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Неплохо, Ландо. Лучший из остальных. Но до Мерса как до Луны. Увы.
Хорошо! Норрис приехал квалу и выше Пиастри, и двух Феррари, и двух Ред Буллов. Стратегически нужно доехать в спринте третьим, а в квале к гонке приблизиться к Мерсам
Феррари объедут на старте скорее всего, ведь они пока стартуют лучше всех. И по гоночному темпу они лучше. Так что предполагаю 5 место в спринте. Ну а в целом норис конечно собрал хороший круг.
