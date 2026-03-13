Оскар Пиастри: «Макларен» теряет 0,6 с в последнем секторе – это внушительно»

Пиастри заявил о характере потерь «Макларена» в Шанхае.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри высказался после пятого места в квалификации к спринту на Гран-при Китая.

Австралиец проехал лучший первый сектор, но в итоге проиграл гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу 0,704 секунды.

«Это было приемлемо. Выигрыш в сцеплении при переходе от «медиума» к «софту» оказался достаточно серьезным, однако отставание от «Мерседеса » довольно внушительное – какие-то вещи надо улучшить.

Ощущения в болиде были хорошими. Это был приличный круг, вряд ли можно было выжать сильно больше.

Похоже, у нашей команды хороший первый сектор, но [потеря] шести десятых в последнем секторе – это внушительно», – заявил Оскар.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й