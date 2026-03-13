  • Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»
Ферстаппен признал нехватку скорости на трассе в Китае.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что болиду сильно не хватает скорости в сравнении с конкурентами.

Ферстаппен по результатам сессии показал лишь 8-е время.

«Весь этот день – настоящая катастрофа. У нашей машины не было ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой. Это, наверное, самое худшее.

Мы теряли очень много времени в поворотах. Так что проблема не в двигателе, а в самом болиде. У прошлогоднего болида «Ред Булл» тоже были проблемы в среднескоростных поворотах», – рассказал Ферстаппен.

«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
56 комментариев
Катастрофа у АМ и Кэдди, а у РБ всё еще не так плохо
Ну ты сравнил топ команду с середняком и новичком
Новый регламент, все в равных условиях.
То, что ты не получил самовоз - не катострофа. А вот когда ты финишировать не можешь, болид полный хлам, при том, что у тебя дорогая база, самая современная аэротруба, бюджет и топовый конструктор - это катастрофа!
Самовозки нет , пошло нытьё 😩 !
Вы не понимаете, это другое)
Сказал бы это Хэм или Норрис, местные фанатики Ферстаппена сразу бы отметились про нытье. Но это же сказал сам "великий" Ферстаппен, а значит это совсем не нытье, а указание на проблемы.
Комментарий скрыт
Похоже очередной Феттель. 4 титула на самовозе взял и в закат. А если серьезно, то лишний раз всем показывает про "суперпупердруперприлота", правда когда самовоза нет, все пилоты, которые носили клише "суперпупердруперприлота" перестают его носить. Это реалии Ф1. Так было есть и будет всегда. Кто самовозит - того и лижут. Сейчас год Ферстаппен отъездит на позициях 5-10 и все забудут про его скилл.
Да ты что! В прошлом году на 9-ом по скорости болиде(ака Трактор) боролся до конца за чемпионство! В этом году видимо вообще слабее кадиллака, но на чистом скилле еще держится в десятке!
Не похоже, а так и есть. Пилот уровня Дэна, которому Холливелл и Марко организовали тепличные условия в команде.
Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще... что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр! (С)
Выглядит так что РБ поставили все на тот сезон со своими доработками до конца года и програли.
И там титул не взяли и тут пока выглядят четвертой командой среди топов
Фишка в том, что они могли остаться 4 ми, даже если бы не бросали все силы на прошлый сезон. У них же проблема не в СУ, а в балансе, который их беспокоил с сезона 2024
Да все правильно они сделали , где гарантии что если бы они бросили тот сезон сейчас бы были первыми ? И фраза « и там титул не взяли и тут пока выглядят четвёртой командой» заиграла бы обратным смыслом с приставками надо было на прошлой сезон все силы бросать один фиг в этом не едут или если бы не бросили в том сезоне доработку могли чемпионами стать !!
Самое время показать скилл!
Покажет, не переживай
Не нужно было слушать старого маразматика Хельмута и оставаться в Ред Булл. А Тото так уговаривал перейти в Мерс
В общем, Марко постарался зарубить Максу самовозную карьеру перед своим увольнением) Теперь и сам уволен, и Макс на тыкве. А Джорджа на Макса менять, если он станет чемпионом, наврятли будут. Про двух вместе в Мерсе тем более фантастика.
Тотоний ради Тапка сменит Расселла в любой момент. Самолично прям на старте за шкирбан выкинет и Тапка посадит, если тот согласится на переход.
Сомневаться в скилле Макса, это нужно быть отбитым хейтером.
Согласен, как можно сомневаться в том, чего нет
Комментарий удален модератором
