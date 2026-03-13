Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»
Ферстаппен признал нехватку скорости на трассе в Китае.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что болиду сильно не хватает скорости в сравнении с конкурентами.
Ферстаппен по результатам сессии показал лишь 8-е время.
«Весь этот день – настоящая катастрофа. У нашей машины не было ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой. Это, наверное, самое худшее.
Мы теряли очень много времени в поворотах. Так что проблема не в двигателе, а в самом болиде. У прошлогоднего болида «Ред Булл» тоже были проблемы в среднескоростных поворотах», – рассказал Ферстаппен.
«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
То, что ты не получил самовоз - не катострофа. А вот когда ты финишировать не можешь, болид полный хлам, при том, что у тебя дорогая база, самая современная аэротруба, бюджет и топовый конструктор - это катастрофа!
И там титул не взяли и тут пока выглядят четвертой командой среди топов