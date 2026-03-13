Макс Ферстаппен: «Это катастрофа. У болида «Ред Булл» нет ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой»

Ферстаппен признал нехватку скорости на трассе в Китае.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что болиду сильно не хватает скорости в сравнении с конкурентами.

Ферстаппен по результатам сессии показал лишь 8-е время.

«Весь этот день – настоящая катастрофа. У нашей машины не было ни темпа, ни баланса, ни сцепления с трассой. Это, наверное, самое худшее.

Мы теряли очень много времени в поворотах. Так что проблема не в двигателе, а в самом болиде. У прошлогоднего болида «Ред Булл» тоже были проблемы в среднескоростных поворотах», – рассказал Ферстаппен.

