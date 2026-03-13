Андреа Кими Антонелли: «Не удалось собрать хороший круг, но в спринте у меня будут все шансы»
Антонелли намерен отыграться в спринте в Китае.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, в которой занял второе место.
«У «Мерседеса» очень сильный темп. Скорее дело во мне – в конце сессии, на шинах «софт» мне не удалось собрать достаточно хороший круг. Так что нам еще есть над чем работать. Но завтра у нас все равно будут все шансы.
Я хорошо чувствую себя за рулем болида. Сейчас дело больше в деталях и тем, что нужно постараться собрать все воедино. Как бы то ни было, завтра постараемся хорошо стартовать в спринте, а потом хорошо выступить в основной квалификации», – рассказал Антонелли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
