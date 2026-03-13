Джордж Расселл: «Потрясающие ощущения от управления болидом»

Расселл высказался о поуле в квалификации к спринту в Шанхае.

«Потрясающие ощущения от управления болидом. После Мельбурна мы понимали, что у нас хорошая машина и прекрасно работающий двигатель. И сегодня пилотировать было настоящим удовольствием.

Мне очень интересно узнать, каким будет время круга по сравнению с прошлогодним результатом – ведь по ощущениям круг получился очень быстрым и крутым. Он отличается от того, что было в Мельбурне.

После Австралии мы полностью сконцентрировались на работе над улучшением стартов. Мне кажется, нам удалось обнаружить способы улучшить ситуацию. В Мельбурне на первых кругах нам было, очевидно, сложнее, чем хотелось бы. Полагаю, утром [в спринте] узнаем, как обстоят дела теперь», – сказал Расселл.

