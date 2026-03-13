Антонелли и Гасли грозят штрафы за предполагаемые блокировки в квалификации к спринту

Антонелли рискует потерять 2-е место на решетке спринта.

Стюарды расследуют предполагаемые нарушения со стороны пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и гонщика «Альпин » Пьера Гасли во втором сегменте квалификации к спринту на Гран-при Китая.

На помеху со стороны Антонелли пожаловался Ландо Норрис из «Макларена», на действия Гасли – лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен.

Кими рискует потерять вторую позицию на стартовой решетке спринта, Пьер – седьмую. В случае штрафов Антонелли пропустит вперед Норриса, а Гасли – Ферстаппена.

