Жак Вильнев: «У Рассела в запасе еще 0,1 секунды, ему не нужно постоянно атаковать на пределе»

Вильнев оценил победное выступление Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев отметил уверенное выступление Джорджа Расселла в квалификации к спринту перед Гран-при Китая .

Расселл показал лучшее время по итогам сессии, опередив своего напарника Кими Антонелли почти на 0,3 секунды, а показавшего третье время Ландо Норриса более чем на 0,6 секунды.

«С виду создается ощущение, что у Расселла в запасе еще есть 0,1 секунды. И ему не нужно постоянно атаковать на пределе [чтобы стать первым], выжимать из болида абсолютный максимум. Он может позволит себе оставлять небольшой запас.

Расселл демонстрирует блестящий пилотаж. Ему все дается легко и просто. Когда нужно быть быстрым – он быстр. Это доказывает, что болид «Мерседеса » очень хорошо спроектирован и что Расселл сам внес заметный вклад в его разработку», – рассказал Вильнев.

