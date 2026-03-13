  Жак Вильнев: «У Рассела в запасе еще 0,1 секунды, ему не нужно постоянно атаковать на пределе»
Жак Вильнев: «У Рассела в запасе еще 0,1 секунды, ему не нужно постоянно атаковать на пределе»

Вильнев оценил победное выступление Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев отметил уверенное выступление Джорджа Расселла в квалификации к спринту перед Гран-при Китая.

Расселл показал лучшее время по итогам сессии, опередив своего напарника Кими Антонелли почти на 0,3 секунды, а показавшего третье время Ландо Норриса более чем на 0,6 секунды.

«С виду создается ощущение, что у Расселла в запасе еще есть 0,1 секунды. И ему не нужно постоянно атаковать на пределе [чтобы стать первым], выжимать из болида абсолютный максимум. Он может позволит себе оставлять небольшой запас.

Расселл демонстрирует блестящий пилотаж. Ему все дается легко и просто. Когда нужно быть быстрым – он быстр. Это доказывает, что болид «Мерседеса» очень хорошо спроектирован и что Расселл сам внес заметный вклад в его разработку», – рассказал Вильнев.

«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
Гран-при Китая
logoДжордж Расселл
8 комментариев
У Рассела в запасе время до июня, наколотить очков, чтобы потом с кайфом докатать сезон, добирая нужные крохи для досрочного чемпионства
Ответ mrnobody1st
У Рассела в запасе время до июня, наколотить очков, чтобы потом с кайфом докатать сезон, добирая нужные крохи для досрочного чемпионства
Комментарий скрыт
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Как вариант( хотя справедливости ради гонщик то он неплохой, даже хороший, но не на 0,6 с круга)
Антонелли чё то поплыл, если уже Мерседес всех рвет, нужна хотя бы битва напарников. Кими давай нам 2016 год
Там не 0,1, там минимум полсекунды, просто никому сейчас это не нужно доставать из рукава
У вас опечатка в цифре "1,0"))
