Расселл на 0,6 секунды опередил быстрейшего соперника «Мерседеса» в квалификации к спринту в Китае
«Мерседес» забрал квалификацию к спринту в Шанхае в доминирующем стиле.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уверенно выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая.
Лидер чемпионата опередил своего напарника Андреа Кими Антонелли на 0,289 секунды, а быстрейшего из соперников «Мерседеса» – Ландо Норриса из «Макларена» – на 0,621 секунды.
Ранее Расселл и Антонелли заняли первые две строчки в квалификации и гонке в Австралии.
Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Были б хоть машины нормальные и регламент поощряющий атаку на пределе
А так, похоже на очередной кризис Ф1
Никто ща в 2026м не будет тратить время на просмотр заведомо известных результатов
ибо все ожидаемо еще с тестов
ждем изменений, спонсоры из США этого не потерпят