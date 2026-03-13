Расселл на 0,6 секунды опередил быстрейшего соперника «Мерседеса» в квалификации к спринту в Китае

«Мерседес» забрал квалификацию к спринту в Шанхае в доминирующем стиле.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл уверенно выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая.

Лидер чемпионата опередил своего напарника Андреа Кими Антонелли на 0,289 секунды, а быстрейшего из соперников «Мерседеса» – Ландо Норриса из «Макларена » – на 0,621 секунды.

Ранее Расселл и Антонелли заняли первые две строчки в квалификации и гонке в Австралии.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?