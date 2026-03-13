  • Флавио Бриаторе: «Переговоры о продаже акций «Альпин» ведутся не с Вольффом, а с «Мерседесом»
Флавио Бриаторе: «Переговоры о продаже акций «Альпин» ведутся не с Вольффом, а с «Мерседесом»

Бриаторе подтвердил интерес «Мерседеса» к акциям «Альпин».

Исполнительный консультант «Альпин» уточнил, что именно «Мерседес», а не Тото Вольфф, интересуется частью акций французской команды.

Речь идет о 24 процентах акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционному фонту Otro Capital и которые в данный момент доступны для продажи. Пакет из 24 процентов акций «Альпин» сейчас оценивается примерно в 600 млн долларов.

В их покупке также заинтересован бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Ситуация меняется каждый день. Но что я хочу сказать: я знаю, что переговоры ведутся с «Мерседесом» – не с Тото [Вольффом], а с «Мерседесом». Посмотрим, что будет дальше.

На данный момент у нас три-четыре потенциальных покупателя – не забывайте, что мы говорим об акциях Otro, не об «Альпин». Есть несколько претендентов.

Не хочу ли и я побороться за эту долю? Не-не-не, я просто наблюдаю за происходящим. Мы не общаемся с Otro сейчас. Если кто-то купит их акции, то мы только рады.

Могу ли я гарантировать, что покупка акций «Мерседесом» не повлияет на самостоятельность «Альпин»? Думаю, да. «Ред Булл» стал первым в этом деле [во владении двумя командами] – и так уже 10 или 15 лет.

Как я сказал, «Мерседес» хочет приобрести 24 процента акций. Обычно в компании все решает владелец 75 процентов. Тот, у кого 25 процентов, просто наблюдает. Такова действительность», – сказал Бриаторе.  

Вольфф претендует на покупку части акций «Альпин» – на них же претендует Хорнер (Telegraph)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Давние связи Мерседес и Рено могут сыграть злую шутку - немецкая компания, которая давно и успешно использует дизельные двигатели Рено, вложит хорошие деньги в убыточный бренд Альпин. Учитывая самодостаточность Рено на мировом рынке, никак не могу сделать вывод, чем всё закончится.
