Флавио Бриаторе: «Переговоры о продаже акций «Альпин» ведутся не с Вольффом, а с «Мерседесом»
Исполнительный консультант «Альпин» уточнил, что именно «Мерседес», а не Тото Вольфф, интересуется частью акций французской команды.
Речь идет о 24 процентах акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционному фонту Otro Capital и которые в данный момент доступны для продажи. Пакет из 24 процентов акций «Альпин» сейчас оценивается примерно в 600 млн долларов.
В их покупке также заинтересован бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
«Ситуация меняется каждый день. Но что я хочу сказать: я знаю, что переговоры ведутся с «Мерседесом» – не с Тото [Вольффом], а с «Мерседесом». Посмотрим, что будет дальше.
На данный момент у нас три-четыре потенциальных покупателя – не забывайте, что мы говорим об акциях Otro, не об «Альпин». Есть несколько претендентов.
Не хочу ли и я побороться за эту долю? Не-не-не, я просто наблюдаю за происходящим. Мы не общаемся с Otro сейчас. Если кто-то купит их акции, то мы только рады.
Могу ли я гарантировать, что покупка акций «Мерседесом» не повлияет на самостоятельность «Альпин»? Думаю, да. «Ред Булл» стал первым в этом деле [во владении двумя командами] – и так уже 10 или 15 лет.
Как я сказал, «Мерседес» хочет приобрести 24 процента акций. Обычно в компании все решает владелец 75 процентов. Тот, у кого 25 процентов, просто наблюдает. Такова действительность», – сказал Бриаторе.
