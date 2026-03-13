Перес пропустит квалификацию к спринту из-за проблемы с топливной системой

Перес не выступит в шанхайской квалификации к спринту.

«Кадиллак» сообщил, что Серхио Перес не примет участия в квалификации к спринту на Гран-при Китая .

В конце практики команда обнаружила проблему с топливной системой, которую не успевает устранить.

Напарник Переса Валттери Боттас выступает в квалификации.

