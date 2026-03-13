Квят и Бедрин выступят на тестах новичков «Формулы E»

Команда «Пенске» объявила, что Даниил Квят и Никита Бедрин примут участие в тестах новичков «Формулы E», которые состоятся 22 марта в Мадриде.

Бывший пилот «Формулы-1» Квят уже выступал на тестах «электроформулы» за «Пенске» и «Нио». В 2026-м Даниил дебютирует в японской серии «Супер ГТ ».

Бедрин, участвовавший в гонках «Формулы-3» в 2023-2025 годах, также дважды опробовал технику «Формулы E ».

