Квят и Бедрин выступят на тестах новичков «Формулы E»
Команда «Пенске» объявила, что Даниил Квят и Никита Бедрин примут участие в тестах новичков «Формулы E», которые состоятся 22 марта в Мадриде.
Бывший пилот «Формулы-1» Квят уже выступал на тестах «электроформулы» за «Пенске» и «Нио». В 2026-м Даниил дебютирует в японской серии «Супер ГТ».
Бедрин, участвовавший в гонках «Формулы-3» в 2023-2025 годах, также дважды опробовал технику «Формулы E».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы E»
