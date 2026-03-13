Лоран Мекьес: «Ферстаппен влюблен в гонки»

Мекьес не видит причин ограничивать Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес рассказал, что в команде хорошо относятся к стремлению Макса Ферстаппена выступать в других гонках параллельно с «Формулой-1».

В этом году Ферстаппен готовится выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга». Нидерландец будет пилотировать «Мерседес» GT3 в составе экипажа под №3. Его напарниками станут заводские пилоты немецкой марки Лукас Ауэр и Жюль Гюнон (бывший пилот гиперкара «Альпин» в WEC), а также Даниэль Хункаделья, который в этом сезоне будет выступать за «Дженезис» в категории гиперкаров в WEC.

Экипаж также примет участие во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») – которая состоится 21 марта.

«Максу не нужно нас ни в чем убеждать. Достаточно поговорить с Максом пару минут, и вы сами увидите, как он весь начинает светиться, как загораются его глаза, когда он говорит о гонках и гоночных машинах – причем не важно, о каких именно.

И знаете, это здорово. Мы видели это и в прошлом году. В перерывах между гонками [«Формулы-1»] он постоянно участвовал в других соревнованиях [в основном в симрейсинге]. Можно было бы подумать, что все это будет отнимать у него силы, но на деле он возвращается на гоночную трассу, будучи только сильнее заряженным.

Макс влюблен в автоспорт. И это отличное напоминанием всем нам [к чему нужно стремиться]. Ведь мы все настоящие фанаты автоспорта. Макс любит гонки и ему нравится проводить и свои выходные, выступая в них», – рассказал Мекьес.

Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»