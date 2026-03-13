Льюис Хэмилтон: «Не знаю, что говорят гонщики о стартах – не смотрел групповой чат»

Хэмилтон признался, что не в курсе обсуждений стартов.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, что его коллеги обсуждали проблемы с процедурой старта на Гран-при Австралии .

«Разумеется, есть групповой чат, но я не успел просмотреть переписку. Даже не знаю, что они все говорят. Я не очень люблю, когда чатов слишком много – постоянно приходится разбираться с накопившимся.

[Старт в Австралии] был захватывающим, но прошла лишь одна гонка, и какие-то проблемы неизбежны. Но, полагаю, ситуация будет становиться все лучше и лучше», – подчеркнул британец перед Гран-при Китая .

