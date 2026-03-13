4

Фернандо Алонсо о новых болидах «Ф-1»: «Весело? Да. Можно ли назвать это будущим? Не знаю»

Алонсо высказался о борьбе на новых болидах «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о борьбе и пилотаже в рамках нового регламента «Ф-1».

«Здесь совершенно другие трудности. Весело управлять этими болидами или нет – у каждого будет собственное мнение, поскольку здесь иной подход.

Мы привыкли пилотировать на грани в 12-м повороте в Бахрейне, в 11-м повороте в Мельбурне, в первом секторе «Сузуки», в повороте 130R, в 7-м и 8-м повороте в Китае. В «Формуле-1» всегда существовали определенные повороты, которые испытывали твою подготовку при их прохождении. Пилоту приходилось использовать все навыки и действовать смело.

Когда ты ставил свежие шины, то пытался пройти поворот на скорости, которой прежде еще не достигал – но этого больше нет. Эти повороты используются для зарядки батареи, не для улучшения времени круга.

Так что это иной подход. Весело ли? Да, мы любим гонки. Можно ли назвать это будущим? Мы не знаем.

Теперь здесь другой вызов. Поскольку я вырос на ином подходе и испытывал трудности в поворотах, то, вероятно, предпочитаю другой стиль гонок. Но мне очень повезло выступать в эту эпоху, и я все еще чувствую себя везучим, поскольку до сих пор гоняюсь – так что мне нравятся оба подхода к гонкам», – сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Алонсо, как человек который ещё застал настоящую, мужскую Ф1 на движках V10 и V8, наверняка считает новый регламент полнейшим говном. Даже гонщикам нового поколения типа Бермана и Пиастри не нравится новый регламент, чего уж говорить об Алонсо, гонщике старой закалки.
+1, электрички, это тупик эволюции
Сможешь объяснить, какая связь между трудностями с этим Регламентом и твоим космическим и всеобъемлющим выводом? 😉
Контрактные обязательства запрещают пилотам прямо говорить все что они думают об этом шлаке.
