Хэмилтон пропустит «Оскар», где номинирован фильм «Формула-1»: «Проверил все способы добраться вовремя из Китая»
Пилот «Феррари» и сопродюсер фильма «Формула-1» Льюис Хэмилтон сообщил, что не сможет посетить церемонию вручения «Оскара» 2026 года.
Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе вечером 15 марта по местному времени. Хэмилтон в тот же день проведет гонку в Китае. По оценке ESPN, даже если бы Хэмилтон вылетел из Шанхая через три часа после старта заезда, то приземлился бы в Калифорнии лишь за полчаса до начала церемонии.
Картина, главную роль в которой сыграл Брэд Питт, номинирована в четырех категориях, в том числе главной – «Лучший фильм».
«Думаю, это невозможно. Я проверил все способы добраться вовремя, но, к сожалению, я не смогу там быть.
Но я свяжусь по видеосвязи с Джо [Косински, режиссером «Формулы-1»] и Джерри [Брукхаймером, продюсером], когда они окажутся на месте – это будет классно.
Я невероятно горд, и я ни за что в жизни представить себе не мог, что итог нашей работы будет таким. Это потрясающе», – отметил семикратный чемпион мира.
