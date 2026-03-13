  • Хэмилтон пропустит «Оскар», где номинирован фильм «Формула-1»: «Проверил все способы добраться вовремя из Китая»
5

Хэмилтон подтвердил, что пропустит церемонию вручения «Оскара».

Пилот «Феррари» и сопродюсер фильма «Формула-1» Льюис Хэмилтон сообщил, что не сможет посетить церемонию вручения «Оскара» 2026 года.

Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе вечером 15 марта по местному времени. Хэмилтон в тот же день проведет гонку в Китае. По оценке ESPN, даже если бы Хэмилтон вылетел из Шанхая через три часа после старта заезда, то приземлился бы в Калифорнии лишь за полчаса до начала церемонии.

Картина, главную роль в которой сыграл Брэд Питт, номинирована в четырех категориях, в том числе главной – «Лучший фильм».

«Думаю, это невозможно. Я проверил все способы добраться вовремя, но, к сожалению, я не смогу там быть.

Но я свяжусь по видеосвязи с Джо [Косински, режиссером «Формулы-1»] и Джерри [Брукхаймером, продюсером], когда они окажутся на месте – это будет классно.

Я невероятно горд, и я ни за что в жизни представить себе не мог, что итог нашей работы будет таким. Это потрясающе», – отметил семикратный чемпион мира.

«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной

Фильм «Формула-1» выиграл премию BAFTA за лучший звук

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
Льюис Хэмилтон
Феррари
Формула-1
Если чуть позже затормозить на старте,то успеешь
мероприятие состоится в 26 году по местному времени
