Валттери Боттас: «Не вижу фундаментальных проблем в болиде «Кадиллака», «Феррари» сражается среди лидеров с таким мотором»

Боттас уверен, что «Кадиллак» прибавит по мере развития машины.

Пилот «Кадиллака » Валттери Боттас оптимистично оценил перспективы своей команды, отметив отсутствие фундаментальных проблем в болиде.

«Феррари » доказала, что способна сражаться среди лидеров – силовая установка приличная. Кроме того, наша команда должна получать с ее стороны всю необходимую помощь. Мы видим, как «Феррари» работает с энергией, и легко можем действовать также, если захотим. Так что не считаю, что это нас ограничивает. Безусловно, дело в болиде.

В первую очередь это касается аэродинамики: есть существенный недостаток прижимной силы, особенно в задней части машины. В каком-то смысле это ограничивает нас в плане настроек, поскольку мы должны защитить заднюю часть. Но по мере увеличения прижимной силы ситуация улучшится.

Я не вижу никаких фундаментальных проблем. Если сравнивать с деталями некоторых других машин, корпус выглядит отлично. Речь скорее про тонкие моменты, которые дают большое преимущество топ-командам. Так что не думаю, что есть большие ограничения в этом смысле.

Остается отставание от других команд, и необходимо работать, чтобы его сократить. Это непростая задача, и команда готовит много нового к следующим гонкам. Думаю, на протяжении первых четырех или пяти этапов постоянно будут появляться новые аэродинамические элементы, с каждой гонкой будет увеличиваться прижимная сила. Посмотрим, как это скажется», – сказал финн перед Гран-при Китая .

