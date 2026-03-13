  • Кими Антонелли: «Хотел бы поучаствовать в GT с Ферстаппеном. Уже попросил о тестах на «Нордшляйфе»
9

Антонелли хочет присоединиться к Ферстаппену в GT.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что хотел бы составить компанию Максу Ферстаппену в гонках на выносливость.

«Это будет суперкруто. Я бы хотел поучаствовать в гонках на выносливость с Максом. Было бы потрясно.

Мы оба питаем страсть к GT. Очевидно, мне это передалось от отца, у которого своя команда в GT. Время от времени я по возможности тестирую машины. Макс тоже получает от этого удовольствие.

Очень круто, что он примет участие в «24 часах Нюрбургринга». Это будет очень крутая гонка – я точно ее посмотрю.

В будущем я бы очень хотел поучаствовать вместе с Максом в гонках на выносливость. Мы бы стали классным дуэтом – это был бы очень крутой опыт.

Я рассматриваю такой вариант. К примеру, я уже попросил о тестах на «Нордшляйфе», поскольку мне нравится эта трасса. Я бы хотел попробовать проехать по ней вживую», – сказал Антонелли.

Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
сам убьется или кого нибудь покалечит
Этого дурака нельзя туда пускать, там опасно
его щас опасно туда пускать, врежется куда нибудь
Во всем пелотоне Кими пока главный друг Макса наряду с Нико
Ответ aruba69
Во всем пелотоне Кими пока главный друг Макса наряду с Нико
Ещё Габи
Ответ aruba69
Во всем пелотоне Кими пока главный друг Макса наряду с Нико
Что за чушь
