Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать – есть такое ощущение»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мыслями о безопасности «Формулы-1» после перехода на новые технические и моторные правила.
«В этом году есть два основных аспекта, связанных с безопасностью.
Первый – старты. Ситуация, которую мы уже видели на тестах, повторилась в Мельбурне. Нам очень повезло, что ничего не случилось между Лиамом [Лоусоном] и Франко [Колапинто]. Есть ощущение, что в какой-то момент случится по-настоящему большая авария, если ничего не изменится.
Скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы вовремя примем меры, улучшим положение дел, и аварии не будет. Но если ничего не делать, есть ощущение, что рано или поздно такая ситуация возникнет.
Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником», – заключил Карлос перед Гран-при Китая.
Все клиенты Мерседес будут скулить о стартах?
Те кто хотят стартовать по накатанной могут это делать с питлейн, остальные подключают реакцию
Феррари говорила о проблемах стартов еще во время разработки регламента, это никто не правил, они построили свой мотор согласно правилам, да? Значит будут такие старты