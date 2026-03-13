Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать – есть такое ощущение»

Сайнс назвал две проблемы с безопасностью в «Ф-1» в 2026 году.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поделился мыслями о безопасности «Формулы-1» после перехода на новые технические и моторные правила.

«В этом году есть два основных аспекта, связанных с безопасностью.

Первый – старты. Ситуация, которую мы уже видели на тестах, повторилась в Мельбурне. Нам очень повезло, что ничего не случилось между Лиамом [Лоусоном] и Франко [Колапинто ]. Есть ощущение, что в какой-то момент случится по-настоящему большая авария, если ничего не изменится.

Скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы вовремя примем меры, улучшим положение дел, и аварии не будет. Но если ничего не делать, есть ощущение, что рано или поздно такая ситуация возникнет.

Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником», – заключил Карлос перед Гран-при Китая .

