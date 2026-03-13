  • Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать – есть такое ощущение»
Сайнс назвал две проблемы с безопасностью в «Ф-1» в 2026 году.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мыслями о безопасности «Формулы-1» после перехода на новые технические и моторные правила.

«В этом году есть два основных аспекта, связанных с безопасностью.

Первый – старты. Ситуация, которую мы уже видели на тестах, повторилась в Мельбурне. Нам очень повезло, что ничего не случилось между Лиамом [Лоусоном] и Франко [Колапинто]. Есть ощущение, что в какой-то момент случится по-настоящему большая авария, если ничего не изменится.

Скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы вовремя примем меры, улучшим положение дел, и аварии не будет. Но если ничего не делать, есть ощущение, что рано или поздно такая ситуация возникнет.

Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником», – заключил Карлос перед Гран-при Китая.

Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов – вопрос времени»

Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Китая
регламент
Карлос Сайнс
Лиам Лоусон
Гран-при Австралии
Франко Колапинто
Стартуй с питлейн, в чем проблема?
Все клиенты Мерседес будут скулить о стартах?
Ответ Scorpio
Стартуй с питлейн, в чем проблема? Все клиенты Мерседес будут скулить о стартах?
Посмотрим что ты скажешь, когда у условного Леклера случится условные +5 позиций и, стартуя из второго десятка, он влетит в какого-нибудь пепсилитра...
Ответ Игорь Шмидт
Посмотрим что ты скажешь, когда у условного Леклера случится условные +5 позиций и, стартуя из второго десятка, он влетит в какого-нибудь пепсилитра...
Скажу что он это не предвидел и поплатился.
Те кто хотят стартовать по накатанной могут это делать с питлейн, остальные подключают реакцию

Феррари говорила о проблемах стартов еще во время разработки регламента, это никто не правил, они построили свой мотор согласно правилам, да? Значит будут такие старты
С таким настроем можно заканчивать карьеру
Ответ Александр Носков
С таким настроем можно заканчивать карьеру
Карьеру самоубийцы он и начинать не планирует, а с карьерой гонщика-то какие проблемы? Придумала ФИА говеный регламент, ну пусть переделывает.
Ответ Игорь Шмидт
Карьеру самоубийцы он и начинать не планирует, а с карьерой гонщика-то какие проблемы? Придумала ФИА говеный регламент, ну пусть переделывает.
Просто пилоты это тоже всего лишь человеки, эмоции...
