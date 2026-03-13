Расселл показал шлем, посвященный китайскому фарфору
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продемонстрировал специальный шлем для Гран-при Китая.
«Обожаю посещать такую прекрасную страну.
Шлем этого года вдохновлен местными мотивами, пейзажами и китайским фарфором, что отражается в контрасте между синими и белыми элементами.
Спасибо за всю поддержку, и, надеюсь, вам нравится шлем», – написал лидер чемпионата.
Фото: соцсети Джорджа Расселла
Опубликовал: Михаил Ширяев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем