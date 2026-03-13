Расселл показал шлем, посвященный китайскому фарфору

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл продемонстрировал специальный шлем для Гран-при Китая .

«Обожаю посещать такую прекрасную страну.

Шлем этого года вдохновлен местными мотивами, пейзажами и китайским фарфором, что отражается в контрасте между синими и белыми элементами.

Спасибо за всю поддержку, и, надеюсь, вам нравится шлем», – написал лидер чемпионата.

Фото: соцсети Джорджа Расселла