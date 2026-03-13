Линдблад остановился из-за поломки в начале единственной практики в Китае

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад столкнулся с техническими проблемами на первых минутах практики перед Гран-при Китая .

Новичок «Формулы-1» был вынужден припарковаться в кармане безопасности и покинул машину.

Британец проехал лишь шесть кругов в единственной тренировке уик-энда. После нее гонщики проведут квалификацию к спринту.

