Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов – вопрос времени»

Перес предупредил об опасности крупного инцидента на стартах.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес предположил, что зрители «Формулы-1» увидят серьезную аварию на старте одной из гонок из-за особенностей двигателей.

На решетке Гран-при Австралии задержался гонщик «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон – соперник из «Альпин » Франко Колапинто с трудом избежал столкновения.

«Обидно. Жаль, что я говорю об этом, но огромная авария – просто вопрос времени.

Эти силовые установки очень тяжело запустить. Можно стартовать хорошо, можно плохо, и все решает множество разных факторов. Включается антистолл, как произошло с Лоусоном, и ситуация становится очень и очень опасной – за две или три секунды машина набирает крайне высокую скорость.

Сложный вопрос, потому что я не знаю, что делать. Просто новые моторы очень трудно запускать», – заявил мексиканец.

