  • Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов – вопрос времени»
4

Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов – вопрос времени»

Перес предупредил об опасности крупного инцидента на стартах.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес предположил, что зрители «Формулы-1» увидят серьезную аварию на старте одной из гонок из-за особенностей двигателей.

На решетке Гран-при Австралии задержался гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон – соперник из «Альпин» Франко Колапинто с трудом избежал столкновения.

«Обидно. Жаль, что я говорю об этом, но огромная авария – просто вопрос времени.

Эти силовые установки очень тяжело запустить. Можно стартовать хорошо, можно плохо, и все решает множество разных факторов. Включается антистолл, как произошло с Лоусоном, и ситуация становится очень и очень опасной – за две или три секунды машина набирает крайне высокую скорость.

Сложный вопрос, потому что я не знаю, что делать. Просто новые моторы очень трудно запускать», – заявил мексиканец.

«Перес все еще не смирился – боролся со мной, словно разыгрывали титул». Лиам Лоусон о том, что заменил Серхио в «Ред Булл»

Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
4 комментария
Я не понял, он угрожает что-ли?
Я не понял, он угрожает что-ли?
Завлекает
А можно просто пригласить на 1 гонку Романа Грожана ;)
