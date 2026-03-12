Джордж Расселл: «Хэмилтон заслуживал подиум в Австралии, пожалуй. Льюис показывал темп «Мерседеса»

Расселл предположил, что Хэмилтон был достоин подиума в Мельбурне.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как отправился из Австралии в Китай вместе с экс-напарником Льюисом Хэмилтоном , выступающим за «Феррари ».

Расселл выиграл гонку в Мельбурне, Хэмилтон финишировал четвертым. После финиша Джордж пошутил, что семикратный чемпион «Формулы-1» будет жаловаться на мотор «Мерседеса».

«Он был доволен, в хорошем настроении. Откровенно говоря, оглядываясь назад, он заслуживал подиум, пожалуй. Было немного обидно за него. Он был быстрым.

Это не была бы легкая победа для нас, если бы либо Шарль [Леклер ], либо Льюис совершили пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности. Льюис показывал наш темп», – признался британец.

