Джордж Расселл: «Хэмилтон заслуживал подиум в Австралии, пожалуй. Льюис показывал темп «Мерседеса»

Расселл предположил, что Хэмилтон был достоин подиума в Мельбурне.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как отправился из Австралии в Китай вместе с экс-напарником Льюисом Хэмилтоном, выступающим за «Феррари».

Расселл выиграл гонку в Мельбурне, Хэмилтон финишировал четвертым. После финиша Джордж пошутил, что семикратный чемпион «Формулы-1» будет жаловаться на мотор «Мерседеса».

«Он был доволен, в хорошем настроении. Откровенно говоря, оглядываясь назад, он заслуживал подиум, пожалуй. Было немного обидно за него. Он был быстрым.

Это не была бы легкая победа для нас, если бы либо Шарль [Леклер], либо Льюис совершили пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности. Льюис показывал наш темп», – признался британец.

«Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»

Хэмилтон – король Гран-при Китая: побеждал 6 раз благодаря уникальному пилотажу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
А ещё лучше было бы : я, Хэмилтон и Норрис - подумала про себя принцесса Липа.
почему язык рассела все еще лижет задницу хэмильтона
Он менее опасен чем Шарль и Макс.
А вот тут не согласен. Льюис 20 лет уже в формуле, у него колоссальный опыт, а тут как раз и новый болид идеален практически для него. Шарль из-за стратегов фурр может очень много очков в этом сезоне потерять. Пока что, конечно, случай единичный, но очень показательный. Хэм вовремя понял, что с ними надо вести диалог во время гонки и, прости Господи, подсказывать как правильнее поступить. Ну а болид РБ, видимо, не то что не на уровне Мерсов, но и до Феррари не дотягивает. Выводы пока конечно делать рано, но почему-то верю в бойфренда Кардашьян в этом сезоне
